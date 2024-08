Como caballos criados con maíz...

Sabedores de que el ministro no decía la verdad, le pedimos “al Montenegro” que nos diga si, en otras palabras, no se dijo aquello de los 16 años que anotamos arriba y que en otras palabras refuerza CAINCO, sino también otros temas como “que los Bancos son los culpables de la especulación con los dólares” y “que se acabó la fiesta”, o eso de que había “un nuevo orden de prioridades y que en primer lugar estaban los combustibles”. Acotamos que se pidió además presionar a la Asamblea que se apruebe los créditos, tema que repitió el “Lucho hermano”, en las escalinatas donde sólo 48 horas antes Guarachi (Huarachi) había exigido la retención de dólares y el control de la economía.

Más allá de lo que se dijo el miércoles, el problema es que, en presencia del grueso de los productores de todo tipo, lo del viernes fue una reunión de dudoso buen resultado, porque los llamados acuerdos dependen en un 100% del gobierno que está encerrado, como dice CAINCO, en sus “ideologías, intereses políticos, sectoriales y personales” y que no tiene “sentido de urgencia y responsabilidad con la economía”, si no, veamos a lo que se arribó en esa reunión:

Acordaron que van a atender la demanda de dólares a medida que la Asamblea apruebe los créditos internacionales; si esto no ocurre, estamos en el horno y, si ocurre, ¿es plata de libre disponibilidad? ¿El crédito japonés no era para atenuar y reponer los gastos de la pandemia? Bueno, entonces digamos que se puede usar, pero entre compra de combustibles como primera posibilidad ¿cuánto queda? Además hay que pagar lo que llegó entre marejada y mentiras. A propósito, ¿alguien sabe a qué precio importan el diésel? Nosotros sabemos que el precio bajó y el país insiste con un monto casi fijo destinado a ello, cuando en un negocio tan grande, la rebaja se hace millonaria.

Arce Catacora se habría comprometido a tener “reuniones mensuales”. ¡Vaya! Significa que antes no lo hizo. Eso puede ser publicitado por el poder, desesperado por logros, como que se crea una “gabinete económico ampliado”, en el que el presidente “supervisará lo comprometido”. Sabrán los que acordaron, ojalá no se olviden que son “la contraparte”, que en este caso son los trabajadores que simplemente quieren generar divisas que les permitan trabajar y ganar su plata en un ambiente que garantice miles de fuentes de trabajo e ingresos para otros trabajadores (obreros) a su cargo; el círculo virtuoso del capitalismo, ¿se entiende?

El presidente Luis Arce, “sostuvo que se ha identificado claramente que el cuello de botella que está enfrentando la economía nacional es la escasez de los dólares americanos, producto por una parte de una disminución en las exportaciones de gas, pero también se ha identificado que este problema tiene que ser subsanado con el trabajo conjunto entre el sector privado y el Gobierno Nacional” / https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-deja-sin-efecto-control-de-dolares-de-exportacion-y-argumenta-que-fue-una-mala-interpretaci_381859). En realidad, los privados hace rato avisaron que no se oponían a la suba de los precios del combustible, sabiendo que el diésel más caro es el que no hay; sigo preguntando, ¿por qué importar “gasolina premium 100”, si hay gasolina Premium con muy poco octanaje menos? No nos vengan con que los vehículos de alta gama lo requieren, porque es una excusa estúpida. Dicen que esa no está subvencionada, ¿quién fue el de la idea y, pueden mostrar el estudio de factibilidad?