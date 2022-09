Cómo servir mejor a las audiencias

En nuestras constituciones y leyes queda siempre de manifiesto la importancia que tiene el periodismo para la democracia. Las repúblicas independientes de nuestra América valoraron desde el primer momento a la libertad de prensa. Por supuesto, en las luchas políticas durante doscientos años el rol de la prensa ha sido un tema muy conflictivo. Pero nuestra historia no ha hecho más que ratificar el rol esencial que tiene el periodismo profesional para nuestra vida pública.

Lo único que no podemos es seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Tenemos que conservar los ideales, los valores, los principios clásicos y, al mismo tiempo, convertirnos en una especie de laboratorio experimental para irnos adaptando a los nuevos tiempos. Para eso, tenemos que aprender de las experiencias propias y de las que ocurren en otras partes del mundo. Lo bueno es que una de las claves de este mundo es que ese aprendizaje lo tenemos a mano. No hay excusa para no buscarlo.