Con las barbas en remojo

A “un plan de la derecha peruana y boliviana” para detenerlo en Perú, el expresidente y jefe nacional del MAS, Evo Morales Ayma, atribuyó las investigaciones judiciales impulsadas en el vecino país sobre la presunta existencia de un “plan separatista” al que está vinculado el también caudillo cocalero, acusado de atentar contra la integridad territorial peruana. “Gracias a las publicaciones de algunos medios y periodistas que apoyaron e incluso fueron parte del gobierno de facto de Jeanine Áñez, confirmamos que el plan de la derecha peruana y boliviana es detener a Evo como detuvieron a Pedro Castillo. Persecución para ocultar masacres”, escribió Morales en su cuenta Twitter. Lo hizo después de no haberse conectado el miércoles con la audiencia virtual a la que había sido citado por segunda vez por la Fiscalía de Puno, en el mismo proceso que se le sigue al exgobernador de Puno, Germán Alejo y Vladimir Cerrón, secretario de Perú Libre, organización política que llevó a Castillo al poder.

Su defensa considera que él ha ejercido su legítimo derecho de no declarar. Aunque si Evo Morales mantiene su decisión de no prestar sus declaraciones y sigue eludiendo a la justicia peruana, su situación legal podría complicarse. Tras dos ausencias, la legislación del Perú le faculta a la Fiscalía del mismo país, activar una tercera y última citación “de grado o fuerza” que si no es respondida podría derivar en su aprehensión. Según el excanciller del Perú, Luis Gonzáles Posada, la Interpol se encargaría de detener a Morales “donde esté” o si llega a poner un pie en territorio peruano.