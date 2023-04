Constataciones, embustes, alternativas, desafíos y prioridades

Constatación N.º 1. El Gobierno nacional ha decidido salir a defender el modelo económico en descomposición por el lado político. La crisis no es más que un resultado de una conspiración política, así mismo, se ha afinado y ampliado cháchara ideológica y reforzado los embustes.

Embuste N.º 1. La inflación más baja de América Latina. Sí, pero con los subsidios más altos del planeta que ahora no se pueden financiar. Alternativa N.º 1. Es posible tener una inflación baja que se base más en la diversificación y el aumento de la producción, la innovación tecnológica, el incremento de la productividad y competitividad antes de que en las subvenciones.

Embuste N.º 3. Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es de los más altos de América Latina. Sí, pero que vienen del fondo del sótano, se basa en el extractivismo depredador, y no es sostenible financieramente. Además, increíblemente, a lo largo de más de 16 años de proceso de cambio, el populismo rentista ha matado a la gallina de los huevos de oro, YPFB, que brindaba el excedente económico para impulsar un crecimiento excesivamente basado en la inversión pública.

Alternativa N.º 3. Es posible un crecimiento que se base en la complementariedad público-privada y que se guía en las nuevas misiones de desarrollo, a saber: salto productivo diversificado con base local, inclusión social y política, lucha contra el cambio climático y revolución tecnológica. Es posible un crecimiento económico de mayor calidad basado en el capital humano y la innovación tecnológica, que al mismo tiempo respete el medioambiente y se base en el poder local. Por lo tanto, no solamente importa la tasa de crecimiento del PIB, sino su dirección, que se base en la ampliación de oportunidades y en la productividad que empoderen las empresas y personas menos dependientes del Estado.

Alternativa Nº. 4. Es posible la reducción de la pobreza multidimensional en base a empleos dignos y políticas sociales sostenibles.

Es factible un piso de ciudadanía universal basado en una educación de calidad, y servicios de salud, saneamiento básico, agua, cuidados, acceso a internet y otros, pero sobre todo es viable una vida más digna ejerciendo la libertad. La mejor política social y económica es un empleo de calidad y/o un emprendimiento por oportunidad exitoso.



Desafío Nº.1. Superar la respuesta moralina, autoritaria y cosmética del poder que acusa a los que piensan y actúan diferente de querer el desastre del país. De ser malos bolivianos, vende patrias. Pamplinas. Es posible un mejor y más justo país, es posible tener otro tipo de desarrollo y múltiples voces que los propongan.

El modelo económico del Gobierno no es el fin de la historia, ni tampoco su única alternativa es la vuelta al neoliberalismo. No, a la polarización inútil y dogmática. No a la vulgarización del debate económico y social, pero piensa el mudo en blanco y negro. Estatismo o mercado.



Desafío Nº. 2. Pensar colectivamente en las alternativas de desarrollo al populismo extractivista. El desafío es crear valor social, económico, político y ambiental de manera conjunta. El desarrollo es un tema de acción colectiva. Es aprender a producir entre todos más y mejores productos y narrativas.



Prioridad Nº. 1. Apostar al desarrollo inteligente que se basa en el recurso más valioso de la sociedad: las personas, el capital humano que es fuente inagotable de ideas y que, a su vez, son el origen de la solidaridad, la creatividad, la innovación tecnológica, el emprendimiento, la productividad y la riqueza. El crecimiento basado tan sólo en la explotación de recursos naturales es insostenible y mata el planeta. El desarrollo sustentado en las personas y sus ideas es infinito y respeta a la naturaleza.