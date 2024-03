Contra el culto de los ídolos

No hay cosa que me cause más impaciencia que de los aduladores mezquinos de la “alta cultura”, de aquellos que, en una operación ahistórica, confunden su culto por los muertos con el desprecio por lo popular y lo pequeño. Borges, ese poeta menor, describió a este típico gramático del buen gusto en un ensayo divertidísimo: “Las alarmas del doctor Américo Castro”. Por otra parte, es precisamente la obsesión de estos personajes con el pasado, en cuanto pasado, lo que les impide “sentir y gustar las cosas internamente” (es decir, en una imagen: son aquellos que sienten vergüenza de bailar en una fiesta, pensando que su compostura es un signo de virtud y no la falta de alegría y espontaneidad). Y es que para estos “hombres de letras” el trabajo de los “grandes genios” no es más que una adenda que les ayuda a emparentarlos con un pasado glorioso, aunque ilusorio. Pues, han hecho de un simple nombre la garantía de la más pura genialidad (llevando el argumento ad hominem -hay que reconocerles su tenacidad- hasta las últimas consecuencias: ad absurdum).