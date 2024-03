Contra viento y marea: el testimonio valiente de cuatro periodistas

Año contra año, las aulas de las universidades que ofrecen la carrera de comunicación – en su mayoría comunicación corporativa y ya no periodismo, como tal – se van vaciando. Sólo en España, según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, la opción por estudiar periodismo cayó en un 19%. Dato que va en aumento. Si a esto sumamos que los medios ya no ofrecen estabilidad laboral, salarios competitivos y que no existen filtros para evitar que cualquier persona se autonombre periodista y haga un uso y abuso de un micrófono, vale la pena preguntarse si el periodismo, como oficio, está en crisis o si la industria mediática está colapsando.