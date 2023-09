Cordones del BRT son solo la “cabeza de turco”

Así también una cosa es sacar los cordones del carril BRT porque los mismos eran peligrosos, para sustituirlos por otros divisores menos agresivos, y otra muy distinta es sacar los cordones como acto de defunción para decir que el BRT no va mas, ni allí ni en ningún lado. Cabe preguntarse ¿si los cordones hubiesen sido de solo 12 cm y de goma, que hubiera sucedido? ¿los sacaban igual, para eliminar el BRT o que otra cosa se hubieran inventado? Los cordones son nomas la cabeza de turco.

Pensamos que la intención del gobierno municipal al sacar los cordones es también eliminar la experiencia del BRT, ¿saben por qué? porque para que funcione un carril exclusivo para BRT, los otros dos carriles del primer anillo ya no podían ser mas para transporte público y como la alcaldía no logró eliminar a las otras líneas, pues los transportistas son mas fuertes, pues simplemente se rindió y decidió matar al BRT.

Pero lo peor está por venir. A juzgar por el hecho de que no han hecho NADA en mas de dos años para avanzar con el BRT en las vías troncales norte, sud, este y oeste, se llega a la conclusión que sencillamente se bota al canasto el entero BRT para toda la ciudad, y no solo para el 1er anillo lo que seria, si por ahí va la cosa, un acto de enorme irresponsabilidad para con la ciudad, a la cual se la deja sin esperanzas de solución a tan grave problema.

Y aquí viene la última pieza del juego: El tren metropolitano. Parecería que se quiere compensar la muerte del BRT grande y completo, como lo planteó JICA, con el famoso tren metropolitano que no resuelve absolutamente un solo problema del transporte publico urbano pues no forma parte de una red articulada de transporte público, sino que en realidad se trata de un trasporte de escala metropolitana, no urbano, que entre otras cosas, involucra otros municipios.