Corrupción ‘en vivo’ en la Policía

El curioso incidente se produjo en las instalaciones de la institución policial dedicada al registro de antecedentes. ‘Auxilio, por favor ayúdenme, me tienen secuestrado y me están golpeando; por favor filmen, el coronel Ortuño me quitó mi celular por grabarlo cobrando dinero a gente. Él está acostumbrado a hacer esto’, se escucha decir a Lara en la grabación que circuló por redes sociales.

Cuando el video grabado por ciudadanos que se encontraban en el lugar fue viral, el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz destituyó de su cargo de director de la Unidad de Antecedentes Policiales al coronel Jhonny Ortuño.