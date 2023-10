Costosa e irrelevante gestión de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó su presupuesto para 2024. Es un poder del Estado y necesita recursos para funcionar; no obstante, es cuando menos llamativo que el monto asignado al pago de sueldos sea tan elevado (más del 70%) y que se apruebe partidas para gastos no imprescindibles en tiempo de vacas flacas.



El Ministerio de Economía remitió a la Cámara Baja un presupuesto para gastos corrientes de algo más de 179 millones de bolivianos. Los diputados solicitaron 20 millones de bolivianos adicionales, con lo que el monto final deja 490.410 bolivianos para cada uno de los días del año 2024, por cierto, un año político y electoral, en el que se deben definir las elecciones primarias de cada partido, rumbo a los comicios de 2025.



El dinero fue aprobado casi con dos tercios de los presentes. Había diputados de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Es decir que para contar con dinero para el sueldo sí se pusieron de acuerdo.

Para el pago de sueldos aprobaron 140 millones de bolivianos, de los cuales el mayor porcentaje corresponde a lo que cobran los asambleístas y una porción menor a los funcionarios públicos.



En el presupuesto también figura la compra de siete vehículos último modelo: cinco camionetas doble cabina y dos vagonetas, para lo que destinaron 1,9 millones de bolivianos.



Se pusieron tan exquisitos los diputados que plantean un monto de 300.000 bolivianos para un experto en arte, bajo el argumento de que las obras que hay en el edificio se están deteriorando.



Son solo algunas muestras del uso del dinero de los bolivianos para la Asamblea Legislativa.



En contrapartida, la del jueves fue la primera sesión en varios días. Los asambleístas no se reúnen, no debaten ni aprueban leyes pendientes. Ya les ha reclamado el Poder Ejecutivo, que tiene varias normas pendientes de aprobación que son importantes en el marco de su política económica.



El aplazo más grande del Poder Legislativo es la incapacidad demostrada para aprobar la ley de convocatoria a elecciones judiciales, tanto así que sus atribuciones están siendo atropelladas de facto por el Poder Judicial, destruyendo la institucionalidad en el país.



Lamentablemente, gran parte de los asambleístas no es consciente del rol histórico que le toca desempeñar. Las actuaciones son mediáticas y funcionales al Poder Ejecutivo, con el agravante de que la injerencia del Poder Judicial está convirtiendo en irrelevantes a los parlamentarios.