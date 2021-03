Crecer en calidad no en cantidad

Escucha esta nota aquí

En primer lugar, no es verdad que como municipio tenemos un rápido crecimiento: El municipio de Santa cruz crece algo así como 2,3% al año, muy lejos del 7% de décadas pasadas. Lo que crece es el área metropolitana, es decir crecen los municipios aledaños como Warnes, Porongo o La Guardia, con tasas por arriba del 8% al año. Los nuevos cruceños urbanos no son del municipio cruceño, son de los municipios aledaños.



Pero mas allá de esa novedad, es necesario observar que los rápidos crecimientos y las grandes megalópolis ya no son expresión de desarrollo y modernidad, son mas bien expresión patológica de países subdesarrollados y/o sobrepoblados. Crecer rápidamente no es señal por si sola de desarrollo urbano, en muchos casos muestra solo que una ciudad está rodeada de regiones pobres con población que migra hacia la ciudad principal en busca de mejores días, la cual en nuestros países no siempre está organizada como para recibirlos. Hoy en el mundo las ciudades que mas crecen son metrópolis de países subdesarrollados. Los países desarrollados han alcanzado ya el equilibrio demográfico y territorial.



Entonces en los aniversarios y festejos de la ciudad no tenemos que llenarnos de orgullo solo porque nuestra ciudad crece, sino que debemos ver sobre todo por como crece, y eso nos lleva a lo que es el principal motivo por el cual la gente viene a las ciudades, y es en la búsqueda de mejor calidad de vida para sí y para toda la familia.



Por lo tanto, no debemos orgullecernos simplemente por las altas tasas de crecimiento demográfico, sino por otros indicadores más importantes que logremos como las condiciones del empleo, los niveles culturales y educativos de la población, las mejores condiciones de salud con bajos indicadores de mortalidad infantil y control de las enfermedades típicamente urbanas como la diabetes, la obesidad y los problemas cardiorespiratorios.



También muestra de crecimiento verdadero será verificar los temas ambientales, del tráfico urbano y tantos más. Ojalá sean esos los temas que festejemos y aprovechemos cada aniversario para hacer el recuento no de cuantos somos sino de la calidad de vida que hemos logrado.