Criminales

No se me ocurre otro título para esta nota, conociendo los antecedentes y verdades que sabemos: que nuestros bosques están siendo arrasados por incendios provocados por infieles venidos de otros lares, que los causan sabiendo que esta devastación traerá consigo un cambio del uso del suelo, y la ocupación y el asentamiento definitivo, para no dejar rastro verde ni animalito que viva en la región.