¿Crisis igual que la UDP?

El querer comparar periodos económicos distintos con la finalidad de confundir a los ciudadanos, para fundamentar la aplicación de modelos económicos liberales recalcitrantes no tiene sentido, no olvidemos que con el 21060, el aspecto social quedó en segundo plano, se despidieron trabajadores, se redujo el salario se eliminaron medidas sociales, vale decir que los ciudadanos ya no tenían ni trabajo ni recursos para comprar los bienes por tanto los precios de los mismo se mantuvieron estables, ya no había inflación pero había una tremenda desocupación.