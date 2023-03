Crónica de un fracaso anunciado

La vergonzosa situación ha tensionado al país en el cadalso de la inoperancia. En la agonía de la semana el país sintió las voces del magisterio nacional. El magisterio urbano cumplió el paro anunciado de 24 horas con marchas y bloqueos e incluso algunos cierres de frontera. Tres semanas de movilizaciones no fueron suficientes para evitar esta medida extrema. Las demandas se resumen en mayor presupuesto para la educación, ítems de nueva creación y el cuestionamiento a los nuevos contenidos de la malla curricular. Como era de esperar, la mala calidad del diálogo no dio frutos.

En Santa Cruz los educadores comenzaron las protestas el jueves por la noche bloqueando varios puntos de la urbe capitalina. La salida de buses se vio afectada al día siguiente. Varias unidades educativas cerraron sus puertas. Se sumaron varios bloqueos en las fronteras con Brasil y Argentina. No pocas vías carreteras fueron interrumpidas en todos los departamentos del país. Cada región subrayó la medida de diferentes formas con una misma consigna. En la sede de Gobierno una marcha masiva compuesta por profesores y padres de familia irrumpió el centro paceño haciendo sentir sus demandas, aunque no hay peor sordo que el que no quiere oír.