Cuadro de situación de un país serio

Lluvias y dólares… ¿por dónde comenzamos? Por lo estructural, para ir bajando la intensidad… lo más importante va adelante, siempre… mejor por atrás… para terminar con intensidad… (¿me estás hablando de sexo y orgasmos?... ¿o de un artículo?)

Bah… comienzo por el comienzo, todo es lo mismo… nos va mal.

Llovió dos horas, registraron 94 milímetros de agua sobre la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; no es una tormenta, fue una lluvia fuerte y todo fue un caos… agradezcamos que esos 94 milímetros no cayeron en una hora porque la “naval no tiene botes salvavidas ni “barcos de juguete” para salvataje urbano y, además, no es su atribución, porque está cuidando las fronteras allá en el Titicaca o en el Mamoré y la zona de Puerto Suárez, allá en Puerto Tamarinero, allá donde la Zapata estafó con una obra que se la pagaron y no hizo nada…

¿Qué? ¿La Zapata? Si, la amante que le mintió al entonces presidente Evo Morales que tuvo un hijo de él y él mandó pedir los papeles y se largó a firmar la inscripción del nacimiento y el reconocimiento del niño, sin haberlo visto y después se enteró que estaba muerto (el que no nació, estaba muerto) pero, “salvó su responsabilidad”, porque cuando supo que estaba enfermo corrió con los gastos y… lo demás es historia conocida y después terminó pidiendo que se lo entreguen, que quería conocerlo. Fin. Evo Morales es peor que el quilombo del dólar y una lluvia fuerte que no es tormenta y no debiera ser parte de este escrito, pero… Puerto Tamarinero… obras inconclusas, corrupción… todo lleva y cae en “el jefazo” que cada vez es menos todo… salvo en Radio Kawsachun Coca, porque es su dueño y señor y ahí sigue siendo “el líder de los humildes”, justo él que lo que menos tiene es humildad.

La ciudad… es un desastre… era, antes de la lluvia, viene así desde Percy Fernández y Angélica Sosa. Obras sin sentido, mercados construidos para ganar plata, colegios también… mejores que cualquiera si comparás con el resto del país, pero mal construidos, se les caen los “tumbaus” (cielo raso, para los que no entienden), la ciudad es sucia, desde antes y ahora peor y no hablemos de la impertinente obra del BRT, que debió comenzarse por el 4 anillo pero la recomendación política fue hacerla en el primero porque venían las elecciones y.. así terminó; en nada.

Siempre se supo que la ciudad necesitaba un plan de drenaje pluvial, se lo vio y hasta planificó en una de las gestiones de Percy, pero, costaba 1.000 millones y ese era un problema, comenzar una obra sin tener toda la plata no daba para cortar cinta ni “melear a gusto”, así que la dejaron para después, como si la ciudad estuviera en condiciones de aguantar los tiempos políticos y, el tecnicazo (Percy Fernández), porque lo era, definitivamente, terminó haciendo lo que el político que llevaba dentro de él y la ‘arqui’ Angeliquita recomendaron… vamos por lo rápido y que se vea, que lo técnico debe esperar, cuando lo cierto es que debía esperar lo político, porque en la concepción del verdadero constructor de ciudades, lo técnico es primero e imprescindible…. Pero andá a decirles eso a los políticos

Y así estamos, con Johnny Fernández que se pilló con una ciudad a la que no conoce y peor aún sabe cómo enfrentar, rodeado de técnicos mediocres y administrativos de poca credibilidad, como ese que logró que sus procesos se archiven por el tiempo transcurrido, no porque sea inocente en la Alcaldía de Warnes… y manda y despotrica contra todo, echando rayos y Centellas, diciendo que no hay plata cuando esta ciudad genera plata para todo, menos para lo que se necesita y así nos va… una lluvia fuerte nos pone en problema, con el 90% de las calles entre el 1er y 2do anillo anegadas y los canales rebalsando. Ya tuvimos la lamentable muerte de la profesora Sara Ribera en el 2012, así que no se hagan los desentendidos, pero… no entienden, siguen postergando lo importante; siguen postergando lo técnico… en mercados sin uso ni beneficio real se gastaron hartos millones, que daban para apalancar la primera parte del plan maestro de drenaje pluvial… pero no quisieron los de antes y no lo quieren los de ahora; hay que hacer un paso a desnivel en “el Plan” que va a costar un montón de plata que bien podía estar dirigida al plan de drenaje… pero, esa es una “obra estrella” que se va a ver, aunque pudo tener una solución más barata… ¡y educación! Ganábamos en los 2 lados, pero que se encarguen los padres de educar a sus hijos, que los alcaldes están para cortar cintas y entregar loncheras, canastas y computadoras de dudosa calidad… en pocas palabras, de gastar plata que “rinda publicitaria y políticamente”. Puede seguir uno con esto y no parar hasta llenar la página entera…

Ah… en menos de 2 horas, el centro se secó… el drenaje del centro funcionó, pese al desastre mientras llovió. Ah ya, ahora andá a mirar los barrios periféricos, “rebalsando hasta” el coto, pero eso se soluciona entregando colchas y víveres (¡colchas en tiempo de calor y mosquitos… siga el baile, palo al cuero!)

Y… mientras eso pasa acá, en el Gobierno central no estamos mejor… están a punto de sacar al presidente del Banco Central a la esquina a vender dólares pensando que esa es la única medida que cabe… venden hasta las 8 o 9 de la noche… ¡gran cosa!

Lo anunciaron en persona las “altas autoridades” del “ente emisor” se va a vender dólares en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, (tardaron, pero llegaron) y, pare de contar, porque en un país centralista, sólo las ciudades del eje valen y sirven, porque deben pensar para qué carajo puede necesitar dólares un pandino o un tarijeño, peor un potosino, si el país funciona en el eje…

Ah, pero si se trata de repartir bonos, ahí si van a regalar 200 bs por familia a Bolpebra o en Uyuni o en Campo Pajoso, eso es publicidad que rinde y hay que estar, pero si se trata de que la gente cubra o respalde sus pocos ahorros comprando dólares baratos. El BCB, por la vía del BUNION, tiene agencias en todo el país y en los sitios menos imaginables, entonces, si tiene agencias y tiene los dólares más baratos del país, por abajo de 7.10/15 bs, que es lo que se paga por cada billete de 1 de color verde en la calle, por qué no venden en todo el país. Como digo, siempre, si se trata de hacer las cosas bien, no llamen al gobierno que de eso sabe muy poco… y de entender que el país no es sólo el eje central, sabe menos, pero… ¡Valverde! Entendé, en elecciones el voto se concentra ahí, en 3 departamentos, además, ¿para qué necesitan dólares por la periferia del país? Ya lo dijo Messi: “que mirá bobo… andá pashá”. Si, andá al sur (y al norte), donde el país también existe … ya lo dijo Benedetti y lo cantó el Nano Serrat… y podemos seguir, concediendo el beneficio de la duda de que se acabe el pánico dólar y las aguas bajen mansas… las del aguacero y las políticas y… la gente pueda seguir viviendo sin despertarse a averiguar si sigue habiendo dólares … porque esto no es un asunto de “artificialidad política”, sino una realidad que incomoda a muchos. (¿Te diste cuenta? En Chapare y sus alrededores son los únicos lugares donde no se quejan por falta de dólares). Se supo que lograron comprar algunos millones de dólares, ¿les habrán pedido los mismos datos que le piden a los que cobran cheques de más de 1000 bs? Si no, se prestan al lavado.

Y, para que sea parejo… es tiempo de que en la Gobernación trabajen las infraestructuras hospitalarias, no se nos pueden seguir cayendo los techos por una lluvia fuerte que no llega a tormenta… ni se pueden llenar de agua por lo mismo; reitero, los técnicos aseguran que no fue “más que una lluvia fuerte”

Menos mal (entiéndase el sarcasmo) que en Yapacaní volvió la normalidad… bloqueo largo, es decir de kilómetros, porque el ministro Montaño les mintió de nuevo a los pobladores y no hay solución a los problemas de los caminos… esos son “tiempos de normalidad política”, como la toma “pacífica” de una planta de YLB, Potosí; esas son buenas maneras de “atraer inversiones”, como también atrae mucho el pedido de la COB: 10% incremento salarial, parejo, en un país que sólo creció 3% y no tiene plata en la cacha.