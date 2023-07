Cultivos transgénicos y salud, la evidencia científica desplaza el mito

Al plantear discusiones respecto a los cultivos transgénicos, la principal preocupación de la población es el impacto que éstos tendrán en la salud de las personas. Como académico y científico, debo acudir a la amplia evidencia científica de publicaciones revisadas por pares y que reflejan el consenso científico. Debo mencionar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que afirma que "no se han demostrado efectos en la salud humana como resultado del consumo de alimentos transgénicos por parte de la población en general en los países donde han sido aprobados" en su sitio oficial.

Una muestra de esta evidencia se puede verificar en la base de datos GENERA (Genetic Engineering Risk Atlas) en el sitio https://genera.biofortified.org . En GENERA se puede encontrar el estudio que Nicolia, Manzo, Veronesi y Rosellini publicaron en 2014 en Critical Reviews in Biotechnology y en el que concluyeron que, habiendo captado el consenso científico al que se ha llegado desde que las plantas transgénicas se cultivaron ampliamente en todo el mundo, “la investigación científica realizada hasta ahora no ha detectado ningún peligro significativo directamente relacionado con el uso de cultivos transgénicos".

Entidades públicas como la Unión Europea, en una publicación del año 2010, afirma que “la biotecnología, y en particular los OGM, no son en sí más riesgosos que, por ejemplo, tecnologías convencionales de fitomejoramiento”. Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos en 2016 concluyeron que “la evidencia muestra que la siembra de cultivos transgénicos ha resultado en gran medida en efectos menos adversos o equivalentes en el medioambiente agrícola en comparación con los sistemas convencionales no transgénicos que los cultivos transgénicos reemplazaron”.