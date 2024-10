Cultura decadente

Más de 10 millones de hectáreas quemadas, se respirar el aire más tóxico del continente; el país más corrupto y más pobre de Latinoamérica después de Venezuela; corralito bancario de dólares -el banco y el gobierno no te permiten disponer de tu propio dinero!-; propuesta de control de precios de los productos por parte del gobierno -un burócrata, que no trabaja, te dice a cuanto y como vender tu trabajo!-; se piensa más en el carnaval que en la gigante e histórica crisis económica que se avecina; las colas por productos y la escasez de los mismos se han normalizado; intolerancia religiosa, se golpea y agrede al diferente. ¿Por qué uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales es tan miserablemente pobre?

Comencemos por la respuesta corta: por su cultura. Si, es la cultura boliviana la gran causante de todos los males que vive el país y casi nadie lo quiere reconocer. La decadencia y el infierno que viven las personas en Bolivia hoy, no es producto de 25 años del gobierno más inmoral de la historia, es producto, principalmente, de los seudo valores que se encuentran presentes y representan, en el día a día, a la cultura boliviana. Está claro que no se puede generalizar, que existen bolivianos que son personas de bien. Sin embargo, esas personas, en la práctica, no son parte de esa cultura boliviana que denunciamos en el presente. Es decir, no adhieren al colectivismo (altruismo, conservadurismo y/o misticismo) de la cultura boliviana.