De las armas y el goce de ver pitos

El inicio de mi antimilitarismo se remonta a junio de 2011. En aquel año tocaba a los muchachos de mi curso la prestación de lo que se llama servicio militar. Yo tenía 16 años y recuerdo que los militares ya me indigestaban: había leído algo de su historia y sabía que aquel “servicio” no me aportaría nada personalmente ni aportaría nada a la sociedad en la que vivo. Que más bien sería una pérdida de tiempo y dinero. Por eso, con el apoyo de mis papás, ya tenía decidido evadirlo. Ya luego ellos harían el esfuerzo económico para comprar la bendita libreta (que los militares llaman “Libreta de Redención”, o algo así…), por si algún día la necesitara para trabajar en la función pública o realizar alguno de los trámites de este país que ama la burocracia y las fotocopias. Sin embargo, mi padre, hombre previsor y a quien siempre le hice caso, me dijo que “por si acaso” me presentara a al alistamiento, el cual sería en el Estado Mayor, un lunes de aquel junio de 2011, a las siete de la mañana.

El militar nos ordenó desnudarnos; es decir, que nos quitáramos los calzoncillos para exhibir el miembro “en estado de flacidez”. La instrucción, además, era retraer el prepucio, operación que, entendiblemente, muchos jovencitos comenzaron a ejecutar con incomodidad y rubor. Entonces el militar empezó a mirar la pichula de cada colegial, caminando a paso lento, echando uno que otro carajo, riéndose de algunas que —según él— no habían sido favorecidas por la naturaleza y profiriendo vulgaridades frente a otras con las que natura había sido muy pródiga. Yo estaba aterrado y avergonzado… Aún tenía mi ropa interior bien puesta porque aquella revisión me parecía un sinsentido, un absurdo, una ignominia. En esos segundos, me preguntaba a mí mismo: “Si esta es una revisión médica o tiene fines médicos, ¿por qué no la realiza un médico? ¿Y, además, por qué no la realiza en condiciones de mayor dignidad (o de menor indignidad)? Y, sobre todo: ¿qué tiene que ver esta inspección genital con la técnica de disparar fusiles y colocarles las bayonetas?”. Pronto me di cuenta de que se hacía todo eso solo para ridiculizar a los jóvenes.

Todos los que me conocen bien saben que de niño y adolescente fui tímido hasta el exceso. No obstante, en aquella ocasión saqué fuerzas para decirle al milico que no me bajaría los calzones. Y efectivamente no lo hice. Entonces se paró frente a mí, me miró a los ojos y me comenzó a espetar frases soeces que ya olvidé por el paso del tiempo, pero al final me dijo que, si no descubría mis partes íntimas, entonces tenía que ser un maricón declarado. No me importó un ardite y me marché a casa.