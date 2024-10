Debemos promover el error en el aula

La seguridad psicológica en el aula es uno de esos temas que, aunque no siempre recibe la atención que merece, tiene un impacto profundo en el aprendizaje y en la vida de los estudiantes. Más allá de los libros y las evaluaciones, aprender es un acto de confianza, un proceso que se enriquece cuando las personas se sienten seguras y valoradas.

Se trata de crear un ambiente donde los estudiantes no teman expresar lo que piensan o sienten. En palabras sencillas, es que el estudiante pueda levantar la mano en clase, sin miedo a que se rían si la respuesta está equivocada. Es saber que, si uno se equivoca, el error no será motivo de burla, sino una oportunidad para aprender. Esto crea un espacio en el que el aprendizaje no solo es posible, sino también más auténtico. Lo que, en consecuencia, promueve el aprendizaje colaborativo en el aula y genera espacios de innovación debido al intercambio libre de ideas.