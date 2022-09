Déficit de gas en el Cono Sur y GNL por las nubes

La triste realidad nos muestra que Brasil, con su ‘Nuevo Mercado de Gas’ no aceleró la producción offhore y del presal en particular. La ruta 3 anda demorada y hay que ver cuánto se dilatan en estudiar y construir la ruta 4. Bolivia no fomentó inversiones y entregará cada vez menos gas por su declinante producción. Qué oportunidad perdida. Por supuesto que demandará precios de gas con gas para su declinante producción y empujará a dejar atrás los marcadores fuel oil, que ya no reflejan la realidad del mercado. En Brasil a rezar para que llueva mucho, porque el GNL que compre en los próximos años le cobrará factura.