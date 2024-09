Déficit de información

En algún punto es desesperante no poder recibir noticias o información de hechos relevantes, de acá y del mundo (esto último incluso pretencioso), desde medios tradicionales. Gradualmente, degradadamente, estos medios nos ofrecen casi exclusivamente noticias de accidentes de tránsito, crímenes y desastres naturales. No sería necesario confirmar esta afirmación señalando los ejemplos de quienes incurren en esta práctica de periodismo superficial o de flaco contenido, tanto por ser muy amplio como por estar muy a la vista. A muchos medios escritos les ha ido peor, porque gracias a la efectiva presión (al menos amenazas: tengo experiencia directa de lo último) del gobierno, golpeados en simultáneo por la drástica reducción de audiencia ante plataformas digitales, han desaparecido o han sido comprados para ser voz del oficialismo (El Deber felizmente se conserva independiente). Si bien todo esto es un muy característico resultado de regímenes autócratas como los que soportamos hace casi 20 años, debiéramos tener más chances de estar mejor informados. Realmente no habría mayor problema para que la portada de un medio desarrolle una crítica aguda a un tema que lo merezca, o que un canal tenga especialistas propios para una columna de opinión en sus noticieros. Ejemplos arquetípicos: ¿cómo entender que por dos concejales de la alcaldía cruceña nos enteremos de serios casos de corrupción, sin que ningún canal lo haga y ni siquiera los replique?