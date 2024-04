Derecho a la identidad cultural de la niñez y la adolescencia

El derecho a la identidad comprende “el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad” (Corte IDH, 2011. Caso Gelman vs. Uruguay: 122). Por eso, el derecho a la identidad de la niñez y la adolescencia no se limita a tener un nombre propio, el registro del nacimiento y una cédula de identidad, sino, además, el derecho a definir una imagen propia frente a los demás. Es decir, el derecho individual a la identidad cultural.

En muchos casos, de igual manera los padres, madres y tutores legales de los niños, niñas y adolescentes creen tener la atribución de obligar a sus hijos a asumir la identidad de ellos: adoptar su creencia, su forma de vestir, etc., por el hecho de que dependen económicamente de sus padres. Hasta cierto punto, tienen la prerrogativa de orientar y hasta de inducir en un propósito de protección, pero no al extremo de obligar.

En el ejercicio de los derechos, “nadie está obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que estas no prohíban” (CPE, art. 14.IV). Si una ley no prohíbe que las y los estudiantes asistan a la escuela con un atuendo indígena, así como uno gótico, rapero, rockero o k-poper, el sistema educativo no tiene potestad para prohibirlo. Menos aún las propias unidades educativas mediante sus reglamentos internos. Dado que los niños, niñas y adolescentes no pueden defenderse frente al poder que los educadores ejercen sobre ellos, el acto de obligar a adoptar una identidad se constituye en violencia, por lo que puede ser denunciado ante las defensorías municipales y ante la Defensoría del Pueblo.