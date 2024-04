Derecho penal y propiedad intelectual

Innumerables veces, las personas naturales y jurídicas, sobre todo estas últimas, han sido víctimas de falsificaciones, alteraciones o reproducciones ilegales de sus productos, patentes o derechos de autor, protegidos y reconocidos ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, y se desconoce el mejor procedimiento o proceso a elegir; he aquí un breve análisis al respecto. La protección de las diferentes marcas, signos, diseños industriales, patentes e inventos a nivel internacional se encuentran regulados y protegidos por la Decisión No. 486 de la Comunidad Andina de Naciones “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” de la cual forma parte del ordenamiento jurídico interno de Bolivia por ratificación del Protocolo modificatorio del Tratado de Creación de Justicia del Acuerdo de Cartagena a través de la Ley No. 1872 del 15 de Junio de 1998, constituyéndose esta en la normativa esencial aplicada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Institución reguladora de los derechos de propiedad intelectual en Bolivia), conjuntamente con la Resolución Administrativa No. 017/2015 de fecha 16 de Junio de 2015, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI.