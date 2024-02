Derrotar las múltiples caras del tabaquismo en las Américas

Tras décadas de esfuerzos, las Américas lograron reducir el porcentaje de la población que consume tabaco del 26,8% en el 2000 al 16,6% en el 2022; y 16 de 20 países de Latinoamérica son hoy libres de humo. Solo cuatro -Belice, Cuba, Nicaragua y República Dominicana- aún no han prohibido fumar en lugares públicos y de trabajo cerrados.

Pero la amenaza, como la hidra, la serpiente mitológica, tiene múltiples cabezas de las que no hemos logrado protegernos completamente, resistiendo nuestros esfuerzos y atrayendo a las nuevas generaciones hacia el consumo.

Su interferencia, además de afectar directamente la salud, impacta en toda la sociedad, obstaculizando el logro de metas mundiales de desarrollo y reducción de la pobreza, por ejemplo, por la pérdida de productividad por enfermedades relacionadas. Nuestras sociedades aún no han logrado proteger a todos de una adicción que, además de enfermar y matar, empobrece.

Aunque hemos avanzado, el progreso ha sido desigual. Todavía el 36% de la población de la región no está protegida de la exposición al humo de tabaco, el 44% no está informada por medio de advertencias en el empaquetado sobre los daños del producto y el 58% no está protegida frente a su publicidad, promoción y patrocinio, aspecto clave para poner fin a la desinformación.