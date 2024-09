Desafíos de Santa Cruz rumbo al Bicentenario 2025

1. Definir en unidad que la nueva relación de Santa Cruz con el Estado, sea basado en los principios de libertad económica y el respeto al estado constitucional de derecho. Exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales y garantías establecidas en la CPE, las leyes y el debido proceso. Proteger la libertad económica y la propiedad privada para desarrollar el trabajo y la producción. SIN ESTADO DE DERECHO NO HAY LIBERTAD Y PROGRESO.



2. Plantear y elaborar la propuesta de modificación parcial de la CPE, tomando como base tres áreas fundamentales: JUSTICIA, AUTONOMÍA Y MODELO ECONÓMICO.



3. Renovar los liderazgos cruceños institucionales, cívicos y políticos. Que interpreten el conocimiento y la ética en el ejercicio de la función pública y privada, y acompañen el esfuerzo de los emprendedores y gremios, asumiendo la defensa de los intereses del país y una representación cruceña con capacidad y honestidad.



4. Consolidar el modelo de desarrollo basado en el trabajo de la tierra y producción de alimentos. Hay que RETOMAR EL CONTROL DEL TERRITORIO mediante normas que nos permitan asumir la defensa y protección del medio ambiente. (áreas protegidas, parques, reservas de biodiversidad, tierras, usos de suelo, biocombustibles, biotecnología, quinua tropicalizada, PLUS, PLOT, etc).



5. Reconstruir la gestión y toda la normativa para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables en armonía con el medio ambiente.



6. Cambiar el modelo de gestión pública, (vigente desde 1994 participación popular) y retomar las herramientas de la planificación y calificación de méritos profesionales en la administración pública y privada de Santa Cruz. Fin del mercantilismo político en la administración cruceña.



7. Recuperar el proceso autonómico, asumiendo las reducidas competencias otorgadas por CPE, sobre la planificación, medio ambiente, transporte, salud, educación, agropecuaria, forestal, seguridad, economía etc. (36 departamentales y 43 municipales). Profundizar la autonomía:



• Plantear y exigir una nueva distribución de recursos económicos (pacto fiscal) con autonomía financiera y competencial.

• Plantear y exigir un nuevo censo e iniciar acciones contra los que hicieron muy mal el censo 2024.

• Elaborar una nueva ley agraria reduciendo la injerencia del poder político. La distribución y dotación debe pasar por la planificación y desarrollo (CAD). La FES agraria No puede ser controlada por el poder político del INRA, la seguridad jurídica del derecho de propiedad debe estar bajo control judicial.

• Construir y poner en funcionamiento la Región Metropolitana, como instancia institucional de la planificación e inversión y desarrollo armónico del territorio cruceño. (transporte, vinculación, residuos sólidos, medio ambiente, centro de abastecimientos etc).

• Promover y asumir la defensa de la libertad de expresión, el trabajo de los medios de comunicación y comunicadores protegidos por ley de imprenta. A mayor fiscalización de los medios mayor transparencia.



8. Exigir y construir los polos de desarrollo: Puerto Busch, Viru Viru Hub, Mutún bajo control de gobernación, corredor bioceánico. Proyectos de consolidación del modelo de desarrollo cruceño con apoyo externo.



9. Construir un nuevo sistema de salud y educación universal con calidad, eficiencia, y seguridad social y laboral para el personal médico y profesional. El actual sistema precario tiene origen en el modelo de participación popular año 1994. (transferencia de hospitales y establecimientos educativos)



10. Redireccionar el modelo de organización institucional de Santa Cruz, mayor inclusión social y gremial para profundizar la libertad de emprendimientos y libre empresa. Formación permanente de nuevos liderazgos. Mayor conocimiento y aplicación de tecnología y fortalecer la educación superior privada y pública.