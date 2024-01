Desafíos sociales del 2024

Por: Pedro Gareca Perales El profesor Luigi Ferrajoli en la célebre propuesta “Una Constitución para la Tierra señaló que, en el mundo no habría pobres, si los 500 millonarios cedieran el % de su riqueza y que las reformas de los órganos de las Naciones Unidas serían posible si los líderes del mundo se ponen de acuerdo para introducirlas con sentido social y de justicia global.

Consterna que 1.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable y que 4.500 millones de personas no acceden al servicio de salud.

En el campo de la Educación 250 millones de niños no están escolarizados y 876 millones de adultos son analfabetos.