Desafíos y Controversias detrás de la inauguración de la Planta Industrial de Carbonato de Litio en Bolivia en 2023

Por otro lado, si efectivamente existían desviaciones en el proyecto y el avance era solo del 25%, surge la interrogante sobre por qué no se resolvió el contrato con la empresa contratista MAISON/CMEC. Además, cabe preguntarse por qué no se resolvió el contrato de supervisión con la empresa LIBOL. Asimismo, desconocemos la cantidad de multas que podrían haber sido ejecutadas en este contexto.

Estos eventos, lejos de ser insignificantes, incluyeron la desaparición del proceso y su eliminación del sistema de control informático de YLB. Estas circunstancias plantean serias dudas sobre la transparencia y la gestión de los contratos asociados con la planta de tratamiento de agua. Que sanciones habrá recibido la empresa Caballero por incumplimiento en plazos, si precisamente justificaron que esta se adjudicó por ofrecer la ejecución en menor tiempo, ya lleva 6 meses de retraso y aun no esta concluida esta obra, ahora se puede entender mejor como es que se pretende inaugurar la planta de 15 mil toneladas de carbonato de litio.

Adicionalmente, del conocimiento de fracaso en el proyecto de Extracción Directa de Litio (EDL) se hace evidente, ya que, desde abril de 2021 hasta la fecha, solo se han suscrito convenios (no contratos) con tres empresas, dos chinas y una rusa, sin lograr avances significativos. La firma de un contrato con YPFB Refinación (CTTO.YLB-GJU-N° 408/2022), por un monto de Bs 1.999.314,63 “consultoría para asesoramiento técnico, jurídico y financiero en el programa EDL” genera cuestionamientos, dado que esta empresa no pertenece al rubro del litio y carece de experiencia en tecnologías EDL. La efectividad del asesoramiento de YPFB Refinación, bajo la tutela de Omar Alarcón Saigua (amigo de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del primer mandatario) en un campo tan especializado resulta incierta.

Estos hechos explican las declaraciones del presidente Luis Arce, quien subrayó que las construcciones de los complejos industriales para la producción de 25 mil toneladas de carbonato de litio cada complejo en los Salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes debieron iniciarse en esta gestión 2023 y, hasta ahora, no han avanzado. La constatación de la inexistencia de plantas industriales en el mundo con la tecnología de EDL, llevó a la firma de otro convenio para el desarrollo de una Planta Piloto semiindustrial en el Salar de Uyuni con la empresa rusa Uranium One, la cual no realizó pruebas EDL en 2022 con las salmueras del Salar de Uyuni.