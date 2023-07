Descolonizar al jilata

Contrariamente a lo que muchos creen, “colonizar” no viene de Colón, así que no está vinculado a la llegada de los europeos a América. “Colonizar” es “formar o establecer colonia en un país”; es decir, que grupos humanos, formados por familias, se trasladen de un lugar a otro para establecerse, cultivar la tierra y vivir de ella. Como todos sabemos —no solo los citadinos—, ni ingleses ni españoles hicieron eso. Los primeros ocuparon América del Norte y masacraron a sus habitantes originarios, hasta casi hacerlos desaparecer. Los segundos ocuparon América del Sur y sometieron a sus indígenas mediante prácticas engañosas como la mita. Lo que hicieron, entonces, no fue “colonizar”, sino “invadir”; es decir, “irrumpir, entrar por la fuerza”.

Entonces, no hubo “colonización”, sino “invasión” y no puedes descolonizar lo que no ha sido colonizado. Eso es tan sencillo que lo pueden entender todos, no solo los citadinos.