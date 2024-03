Desconfianza, más allá del censo

Sobran razones para justificar esa desconfianza. Entre ellas no solo las que tienen que ver directamente con las tareas definidas por el gobierno que preside Luis Arce para realizar el Censo, sino también las innumerables acciones ejecutadas en lo que va de esta gestión, contrarias a promesas hechas en la campaña 2020 y en la posesión del nuevo gobierno.

Nada de ello es resultado de improvisaciones o de errores cometidos por el gobierno. Todo lo contrario. Cada decisión tomada por el presidente Arce y su equipo obedece al proyecto iniciado en 2005 bajo el mando de Evo Morales. La no realización del Censo en 2022 y su forzada postergación hasta este 2024 es apenas una más, y no la última, en ese propósito.

Problemas técnicos y de logística han marcado el trabajo previo, la jornada de ayer y dan señales de que continuarán complicando la etapa post censal. Por lo demás y a diferencia de 2022, este 2024 sí es un año politizado, y tanto el oficialismo como la oposición así lo preveían. No es casual que el año, el mes y el día hayan sido elegidos para el Censo.

No es necesario entrar en detalles aquí. El hecho concreto es que es un proceso politizado al que hemos llegado con una desconfianza alimentada desde hace más de una década -y no apenas en lo que va de la gestión de Arce-, y cuyo impacto afecta no solo al Censo, sino también a otros procesos politicos, electorales y decisivos que ya están en marcha.