Después del carnaval

Además, mientras el presidente del Estado bailaba en cuanta fiesta departamental y carnavalera en la que participó, el ex presidente fugado se dedicó a hacer declaraciones a diestra y siniestra, aparentemente molesto porque en la capital del folklore, de donde es oriundo, no le dieron mucha pelota. En todo caso, muy pocas personas se le aceraban. Lo positivo del caso, es que no se encontró con “caras conocidas”.