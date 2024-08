Diálogo nacional para encarar la crisis

“Momentos difíciles requieren de decisiones firmes, maduras, reflexionadas y de seres humanos que no desfallezcan ante las adversidades”, matizó. Para enfrentar la crisis de combustibles a duras penas superada en los últimos días, planteó el incremento de la gasolina Premium a un costo de Bs 5.71 por litro, el uso de un nuevo tipo de gasolina, Ultra Premium, a Bs. 6,71 por litro mientras que la gasolina Especial y el diésel mantienen inalterables su precio para no afectar a sectores más vulnerables. Sin embargo, Arce dijo que mantener o dejar sin efecto la subvención de los hidrocarburos será una decisión con el pueblo dejando entrever que no está dispuesto a asumirla desde la Casa del Pueblo por el costo político que representa.