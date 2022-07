Discriminación del Gobierno con los medios

El Gobierno de Luis Arce administra la publicidad del Estado boliviano, que no es propiedad del Gobierno mismo, pero lo hace con un sentido discriminatorio para favorecer a aquellos que son de propiedad de aliados políticos y que tienen líneas editoriales oficialistas, sin importarle que sus audiencias sean minoritarias, en comparación con otros medios independientes, que directamente no reciben inversión o lo hacen en montos insignificantes.

Los siguientes canales de televisión que reciben montos altos de publicidad, son, en orden descendente de las cifras, RTP con Bs 13,9 millones; Bolivisión con Bs 13,5 millones; Gigavisión con Bs 11 millones; Cadena A con Bs 9 millones y Telesur con Bs 7 millones, pese a que este último no es un canal de Bolivia ni tiene emisión local en el país.

Si bien esta política de repartir la publicidad del Estado, siguiendo la lógica de premios y castigos, no es nueva porque se la aplicó durante todos los gobiernos de Morales, en la gestión de Arce se repite con igual fuerza en una actitud reñida con las leyes, la lógica del mercado y las audiencias, con la ética y con el derecho de los medios de comunicación independientes a ser difusores de las políticas del Estado a través de la publicidad.

En esta odiosa discriminación de medios no solo impera el sentido del ‘si te portas bien te premio con publicidad; si te portas mal no te doy ni un centavo’, sino también una estrategia de favorecimiento a medios de dudosa transparencia en su composición accionaria, que se esconden detrás de palos blancos en representación ex autoridades o empresarios que hacen grandes negocios con el Estado.