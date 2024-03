Distribución de recursos poscenso no será por población

La norma de distribución per cápita de 2013 se supone que fue temporal (hasta la realización del pacto fiscal). Pero, esa transitoriedad no puede durar más de un periodo censal. Si bien no se espera que la ALP haga un pacto fiscal integral después del Censo, está obligada a normar la distribución de recursos de coparticipación tributaria aplicando el principio de proporcionalidad, en lugar de per cápita