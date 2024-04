¿Dónde estás Benjamín?

La crisis de la UDP de Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora, fue causante de la emisión del DS. 21060, el tipo cambiario era de 1 dólar por 5.158 pesos bolivianos, en 1992 era de USD1 por Bs3.89; Sí revisamos las estadísticas y precios se concluye que quien llevaba a doña Adela Zamudio (b$5) era un camba con plata y daba para que invite a un par de compañeros su vaso de mocochince (no había la variedad de productos que hoy tienen nuestros hijos o nietos). Ni en los colegios más caros de la época La Salle y Alemán, nunca vi un cunumi que lleve dólares para gastar en el recreo (Sándwich, hamburguesa, soda y golosinas). Dólares, nicaragua. Quizás el ‘Cholo’ Tony Méndez en su Honda ‘Gold Wing’ sacaba unos cuantos ‘verdes’ o ‘pecho e loro’ para impresionar a una que otra pelada; o los ‘pichicos’ que frecuentaban los boliches de finales de los 80 e inicios de los 90, Number One, Carly y otros que son recuerdo de un pasado en que los peces gordos del narcotráfico se codeaban con autoridades y sus actividades eran vox populi, pero de ahí a llevar recreo en dólares ¡no pues che, ¿cuántos gramos son suficientes para hablar incoherencias?

El Presidente, el Ministro de Economía y Finanzas, el Banco Central de Bolivia y la ASFI le mienten al pueblo, dólares no hay en el Sistema Financiero; las acciones asumidas por la ASFI son un intento desesperado ante el reclamos de la población que requiere de dólares, el 70% de lo que consumimos lo importamos y para hacer estos pagos a los proveedores de Argentina, Brasil, EE.UU., Europa y China, requieren pagos en dólares.

El dólar estadounidense, es la moneda que se utiliza y requiere el comercio mundial; los Ministros Bernardo Montenegro y Franklin Molina, de Economía y Planificación, no han elaborado ninguna política publica para el ingreso de las divisas, la Ley del Oro y la oferta de Bonos Verdes, no tienen el efecto económico esperado, puesto que las personas naturales están sacando sus dólares al exterior porque Luis Arce demuestra que no sabe manejar la economía del Estado, para la generación de condiciones para que los privados generen empleos, servicios y dinamicen nuestra economía interna. Al parecer, Evo Morales tenía razón cuando dijo ¡Este Lucho, era nomas el ‘cajero’ del gobierno!