Hacía muchos años que no sabía nada de ti. Te recordaba, como en los viejos tiempos; vigente y popular y, con ese recuerdo te fui a buscar ayer, donde siempre; cerca de la plaza, no lejos de los cafecitos donde las tertulias eran tranquilas y, a veces, románticas.

Siempre estabas firme con el copete levantado.

Ayer, no estabas. Pregunté por ti; nadie sabía de ti. No podía creer y mirando por todo lado me preguntaba: ¿Dónde estás que no te veo?