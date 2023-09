Economía y gas. Quilombo en terapia intensiva

Ahora resulta que, por una parte, el expresidente Evo Morales le reclama al hermano y compañero Lucho, ahora presidente, por no acelerar la exploración de gas. Y éste a través de su novel, ministro de Economía y Finanzas, le responde y le dice que el problema se origina en su gestión por no haber hecho exploración, donde el ministro Arce era el taita del modelo económico. Los dos en cada esquina del cuadrilátero sueltan lenguas de fuego y cantan: “yo no fui, fue teté, pégale, pégale que él fue”.