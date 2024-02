El adiós a un hombre imprescindible

La existencia de Herland Vaca Díez Busch llegó a su fin al mediodía del 21 de febrero de 2024 en circunstancias que provocaron sorpresa, dolor e incredulidad. No era justo que un hombre como él tenga un final tan abrupto, pero el destino tiene designios que solo se pueden entender con fe y resignación..



El doctor Vaca Diez ha dejado un legado perenne en la memoria cruceña. Enteradas de su partida, muchas personas destacaron que fue pionero en los trasplantes de riñón en Santa Cruz y las cifras iban desde 280 a 300 o 400 cirugías, pero todas las estimaciones quedaron cortas. Herland Vaca Diez realizó 525 trasplantes, según uno de sus colaboradores más allegados y con los documentos del caso.



Y es por todos conocido que este noble médico cruceño era solidario con todas las personas que acudían a él en busca de ayuda. Fue un filántropo, en toda la extensión y grandeza de la palabra. Con seguridad, miles de personas lloran su partida y oran por su descanso eterno.



Su desprendimiento y amor al prójimo le llevaron a salir de su casa en plena cuarentena por la pandemia del Covid 19 y fue a atender a los más necesitados. Era un adulto mayor con enfermedad de base, pero esa condición no representó obstáculo alguno. Propuso un tratamiento y actuó con fe y decisión en un momento en el que los médicos del mundo se vieron rebasados por la peor emergencia sanitaria de los últimos tiempos.



Como dirigente cívico, ejerció la presidencia del Comité Pro Santa Cruz con la convicción de ampliar la base de la institución, para hacerla más auténtica e inclusiva. Como todo dirigente, soportó todo tipo de presiones y no vaciló en ningún momento al enfrentarse a grupos de poder, aunque esa valentía le haya obligado a sacrificar sus propios recursos para llevar el gobierno moral de los cruceños por la senda que él creía correcta.



Conocedores de sus convicciones y capacidad profesional, en más de una ocasión recibió invitaciones para asumir cargos gubernamentales o incursionar en política. Rechazó todas las propuestas. La lucha que siempre tuvo fue por la tierra amada que le vio nacer, no por el poder ni la complacencia pasajera.



En la última etapa de su vida, se dedicó con esmero a mantener y difundir la memoria histórica de Santa Cruz. Con ese propósito ejercía la presidencia de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz.



Todas las instituciones cruceñas han declarado duelo y le rinden homenajes, es un claro reflejo de su trascendencia. Pero que sirva la ocasión para que los dirigentes cívicos políticos y sociales de la región, más allá de expresar sus condolencias, hagan caso de sus últimas críticas y reflexiones: “No se defiende lo que no se ama”, “las instituciones cruceñas están atrofiadas”, “Santa Cruz siempre fue tolerante, y la hospitalidad siempre será ley de los cruceños”.



Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles, decía el poeta alemán Bertold Brecht. Cuánta razón tenía; hoy Santa Cruz despide a un cruceño imprescindible: Herland Vaca Díez Busch. Paz en su tumba.