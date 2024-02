El arte de bloquear y perder plata

Los bloqueos desangran la economía de un país. Yo bloqueo, tu bloqueas, ellos bloquean, nosotros bloqueamos. Mi bloqueo es el bueno porque defiende lo que yo considero causas justas. No, el mío es mejor porque se sintoniza con lo que el pueblo quiere. Esta práctica es abusada tanto por el poder como por grupos corporativos y romantizada por el populismo de izquierda y derecha. El bloqueo, en realidad, debía ser considerado un delito, un atentado a los derechos de los demás, un arma destrucción masiva del tejido productivo.

El conflicto social hace parte de una sociedad democrática. La protesta es una acción legitima y legal en la medida que no vulnere el derecho de los otros. Los espacios legislativos, sea a escala nacional o local, son las instituciones donde se deberían canalizar y resolver los conflictos sociales y políticos. Las negociaciones colectivas tripartitas (Estado, sector privado y trabajadores) son otros mecanismos institucionales para resolver conflictos. En algunos casos, el conflicto se va a las calles en forma de marchas de protestas , concentraciones, huelgas y otro tipo de manifestaciones, pero respetando el derecho del resto de la sociedad. Las democracias modernas resuelven sus conflictos a través de medios institucionales. El bloqueo es el fracaso de la política.

Bloquea la izquierda, bloquea el Gobierno, bloquea la oposición, bloquea la derecha. Bloquean los sindicatos, las regiones. Bloquea todo aquel que cree que su derecho grupal o individual es superior el derecho de los demás. Un bloqueo tiene un lado activo, que es justamente del que corta carreteras, pero también un pasivo, un gobierno que no hace absolutamente nada para defender los derechos del conjunto. Morales y su guardia pretoriana de cocaleros popularizaron el bloqueo. Controlan una parte neurálgica del país lo que potencia su eficacia. Son una minoría efectiva debido al control geopolítico del territorio y la ausencia del Estado. En otras regiones de país, grupos corporativos y comités cívicos también abusan de los bloqueos en las ciudades.

El país, después de la humareda política y el bloqueo, seguirá en la economía donde no hay diésel, gasolina, o dólares, eso sí, mucho más pobres por la disputa tóxica por el poder dentro de la canallocracia azul. Y aquí no pasó nada. Hasta el próximo bloqueo, hermanos y compañeros. Hasta la vitoria siempre.

Si llegó a estas alturas de la columna habrá percibido que en ningún momento hablé de la causa que provocó este bloqueo. ¿Eso significa que yo estoy a favor la auto prórroga de los jueces? Por supuesto, que no.

¿O que no apoyo otras legitimas causas sociales? O través, no. Los conflictos y las protestas sociales hacen parte de una sociedad democrática y estos deben ser resueltos por canales institucionales y legales. Pero, sobre todo, respetando la vida y lo derecho del resto de la comunidad que no está directamente involucrada con la reivindicación social o política.