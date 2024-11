El bloqueo y el rosario de delitos cometidos

Van 20 días de bloqueos de caminos, que se concentraron básicamente en Cochabamba, pero que están perjudicando a todo el país, lo que se refleja en incremento de precios, escasez de alimentos y carburantes, además de obstaculizar la libre locomoción. El corte de carreteras que dirige Evo Morales vulnera derechos constitucionales y el agravamiento de los hechos con ataques armados, toma de rehenes, invasión de cuarteles militares, amenaza de robo de armas y agresiones físicas a policías y civiles forman parte de un rosario de delitos que no deben quedar en la impunidad.

El artículo 21 de la Carta Magna establece como derecho fundamental la libertad de circulación en todo el territorio nacional. Desde hace 20 días, los bolivianos no pueden viajar, los exportadores no pueden mover sus productos y un largo etcétera de perjuicios por el incumplimiento de este acápite en la Carta Magna. Asimismo, en el artículo 21 se garantiza el derecho al suministro de alimentos, fármacos en cantidad suficiente y de manera oportuna. Ahora mismo, la seguridad alimentaria está en grave riesgo en Cochabamba y La Paz porque los productos no llegan a los mercados o, si lo hacen, es a un costo muy elevado.