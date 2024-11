El campo político opositor y la fractura del MAS

Dada la guerra y la fractura del Movimiento al Socialismo (MAS), no cabe duda que las circunstancias son considerablemente inmejorables para que por fin la oposición, después de casi 20 años de hegemonía del partido de gobierno, pueda desplazarlos del poder.

Después de cinco elecciones consecutivas, desde el 2005, tienen ahora la posibilidad de poner freno a ese perverso poder establecido. Ese eventual vacío de poder que provoca la división del MAS, otorga a las fuerzas políticas del campo opositor una formidable posibilidad de apartarlos del poder. Lo que no tuvieron, por múltiples factores, en las anteriores elecciones.

Si no tienen proyecto, obvio, tampoco cuentan con programas. Todos ellos hablan y se llenan la boca con el fin del MAS, el fin del Estado Plurinacional y el fin del ciclo, pero no tienen ningún proyecto político alternativo frente a la hecatombe masista. Al margen del discurso antimasista, no proponen nada sobre los grandes y graves problemas por los que atraviesa el país. Ni siquiera están preparados para la era post masista, que podría producirse con la proscripción de la sigla. Ese escenario, ciertamente, en las circunstancias actuales, está cercano.