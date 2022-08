El censo y la distracción redistributiva

Resulta, sin embargo, como todos sabemos, que la renta petrolera ha ido cayendo estrepitosamente desde el 2014 cuando terminó la bonanza de precios internacionales. Ese año, la renta petrolera llegó a $us 5.500 millones, pero para el 2021 ya se había reducido a $us 1.900 millones. Aunque la renta petrolera experimenta un respiro este año por la nueva subida de precios internacionales, sus cimientos son extremadamente débiles. Sin tener más gas que vender, esta renta no podrá volver a escalar aun si experimentamos otros booms de precios en el futuro.

Esto es crucial porque el espacio para el debate público es finito. Estas dos semanas y las que se vienen en que gastaremos energía debatiendo sobre la importancia del censo, son semanas que no usaremos para debatir como crear riqueza. ¿Por qué no debatimos con la misma energía el efecto que ha tenido ahuyentar a empresas extranjeras del negocio hidrocarburífero? ¿Por qué no debatimos el resultado infame de la nacionalización de los hidrocarburos? ¿Por qué no debatimos la necesidad de políticas institucionales que promuevan la iniciativa privada (eliminación de cupos a la exportación, eliminación de controles de precios, eliminación de regulaciones laborales, etc.)? ¿Por qué no debatimos como reformar salud y educación introduciendo incentivos de mercado? ¿Por qué no debatimos como reducir el tamaño del gobierno para devolverle al individuo la responsabilidad del desarrollo? En suma, ¿por qué no debatimos con ahínco políticas que promuevan crecimiento en lugar de debatir políticas redistributivas?