El censo y los mañudos

Por tanto, Potosí lleva por lo menos 23 años con datos poblacionales que no reflejan su realidad. Pasó de 200.000 habitantes al comenzar el siglo XXI, pero sus pobladores provenientes del área rural no se hacen censar allí, aunque tienen acceso a todos los servicios que el gobierno municipal está obligado a dar. Todas esas personas que viven en Potosí, pero se hicieron censar en otros lugares, son mañudos que mintieron sobre el lugar en el que viven y parásitos que viven en un municipio al que no aportan con recursos de coparticipación tributaria. Entre 2001 y 2012 pudimos coexistir con esa mentira, pero comenzaron a exigir obras y a presionar para conseguirlas. Son ellos quienes más bloquearon la Alcaldía de Potosí exigiendo servicios a los que, moralmente, no tienen derecho.