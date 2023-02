El contrabando nos está matando

Lo que acabo de describir se asemeja mucho a la tormenta perfecta. Sabemos que la mejor manera de combatir el contrabando es hacernos más competitivos, pero modificar el tipo de cambio no parece ser una opción viable para el Gobierno.

Por otra parte, la Aduana reporta que las incautaciones de mercaderías de contrabando en 2022 alcanzan a $us 106 millones, que representan solo el 2,8% de todo el valor que genera el contrabando, estimado en $us 3.600 millones anuales por la CNI, que tampoco cita la fuente, ni la metodología de cálculo de esa cifra, que sería importante conocer y clarificar.

No parece creíble que un consejo público-privado cambie el statu quo de la situación que no incomoda al Gobierno y donde los gremios tienen poca o ninguna influencia y poco que aportar para mejorar la interdicción, salvo algunas recomendaciones -que se vienen repitiendo desde hace cinco años- y que no se toman en cuenta.