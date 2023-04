El covid y los créditos internacionales

Pero el aspecto más dramático se vio en las personas y familias que vivían del día a día, en un tiempo récord estas familias se vieron sin poder disponer de recursos. En los países en vías de desarrollo estas familias no tenían recursos ni para poder abastecer su alimentación diaria y mucho menos cancelar los servicios básicos de sus hogares, luz, agua, gas y otros; sin embargo, las empresas que proveen estos servicios no podían dejar de abastecer a la sociedad.

Con esta situación económica y social muy alarmante, surgen entidades internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aprobó créditos por $us 21.600 millones destinados a los países de Latinoamérica para hacer frente a la pandemia; así tenemos que los recursos destinados para los países, los que más destacan son: Bolivia con $us 450 millones, El Salvador y Ecuador $us 250 millones; al Paraguay $us 210 millones y otros montos para varios países.