El derecho humano al estupro

Es decir, que para indagar el delito de estupro contra la exautoridad, entre sus requisitos de legalidad y no violentar los derechos y garantías del indagado, es imperioso contar con la anuencia de la víctima. Por informes de prensa, se conoce un dosier de la policía que señala que “El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Cnl José Luis Zenteno, confirmó que la Policía aún no dio con la joven que presuntamente es la víctima en el caso de delitos de orden sexual que involucra a Evo Morales.

En el caso particular de Evo Morales, la manipulación hacia la adolescente consistió en las magnificencias que disfruta un Presidente (poder, regalos, dinero, joyas, aviones, viajes, carros, adulos, acceso al aparato estatal, etc.) y que la menor jamás tendría acceso a no ser al lado de un mandatario de un estado.



Este lamentable hecho y sus consecuencias jurídicas, están poniendo a prueba a la administración de justicia boliviana y al mismo gobierno de Luis Arce, en virtud a que hemos podido testificar los crasos embates del nefasto ex Fiscal General de la Republica – Abog. Juan Lanchipa contra la Fiscal Departamental de Tarija Abog. Sandra Gutiérrez que anuncio la citación de Evo Morales, cuando ilícitamente le ordeno la anulación de dicha citación y su expulsión de la carrera fiscal.