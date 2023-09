El estatuto del MAS

La Ley exige que en la nominación de candidaturas se debe garantizar los criterios de paridad y alternancia en las listas para cada una de las instancias deliberativas o legislativas, asegurando el registro del 50% de mujeres y 50% de hombres. Los candidatos deben cumplir los siguiente requisitos: 1) Contar con la nacionalidad boliviana; 2) Ser mayor de edad; 3) Haber cumplido con los deberes militares; 4) No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento; 5) No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución; 6) Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral; 7) Hablar al menos dos idiomas oficiales del país. Y los que resulten designados están prohibidos de: a) Desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo; b) Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la Administración Pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona; c) Nombrar en la función pública a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.