El fallo de la CIJ sobre las aguas del Silala

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) volvió a emitir un fallo sobre Bolivia y Chile, el segundo en cuatro años, y con un resultado que -otra vez- no es favorable para nuestro país. En este proceso, Chile sostuvo una política de Estado que no cambió desde que Michelle Bachelet era presidenta; la mantuvo Sebastián Piñera y la resaltó el ahora mandatario Gabriel Boric. En cambio, Bolivia inició con un argumento y lo cambió en el curso de los años. No pudo sostener una política clara a pesar de que en los seis años (menos el de transición de Jeanine Áñez) gobernaron dos presidentes del mismo partido político.