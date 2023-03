El fracaso del extractivismo de 200 años

Recientes publicaciones de la CEPAL sobre desarrollo en América Latina y Caribe y Estadística Macroeconómica dan cuenta de la situación de pobreza en la que nos encontramos la mayoría de los países de la región, no solo por el indicador del PIB per cápita y el porcentaje de pobreza en la población, sino por la ausencia de calidad de desarrollo respecto a la salud, educación, seguridad y bienestar en general.

Trascurrida ya más de una quinta parte del Siglo XXI es preocupante analizar como los países con mayor participación en su PIB de los sectores extractivos (minería e hidrocarburos) seguimos anclados en el bajo nivel de desarrollo económico y la pobreza social que lacera la dignidad del ser humano. Solo para analizar la región Sudamericana de forma comparativa; la producción de Bolivia, Ecuador y Venezuela, predominantemente extractiva, su PIB Per cápita es menor al promedio de América Latina y en el caso de nuestro país constituye el más bajo de la región con 3.400 dólares americanos per cápita por debajo de Ecuador que tiene 6.000 dólares americanos per cápita y Paraguay 5.400 dólares americanos per cápita de ingresos anuales, según datos del Anuario Estadístico 2022, de la CEPAL.