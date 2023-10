El heroísmo deportivo y el Estado

No obstante, en el contexto de un Estado tan débil y enfermo de corrupción como el boliviano, la concepción clásica del heroísmo deportivo ya no puede convencernos. No es posible asociar la grandeza de Garibay a una supuesta grandeza del Estado boliviano; y el que el atleta se vista de la rojo-amarillo-verde, tras consagrarse, parece más un acto de generosidad y desprendimiento, un querer compartir la asombrosa victoria individual con los conciudadanos (aquí cabe recordar que, ni bien le dieron un micrófono, el atleta hizo conocer al mundo el pobre apoyo que había recibido del Estado).

Es heroísmo individual, por supuesto, y no por eso va a dejar de suscitar admiración. Todo lo contrario: lo que Garibay hizo nos representa a muchos bolivianos, en la medida en que, a diario, también logramos superarnos a nosotros mismos y (por qué negarlo) a quienes compiten con nosotros y a las fuerzas que se nos oponen, siendo el Estado la primera de esas fuerzas. Tanto Garibay como nosotros salimos adelante a pesar del Estado y no gracias a él. Cada vez que un boliviano se propone hacer algo aparece la estructura corrupta del Estado (en todos los niveles: nacional, departamental y municipal) para oponer resistencia y fagocitar al héroe en potencia. Y cuando el héroe se consagra, a pesar del daño que los mordisqueos del Estado le han infligido, este último aparece con migajas para exhibirse junto al campeón.

Convengamos en decir que la escena aquella tampoco resulta convincente. Todo parece indicar que transitamos hacia una concepción no estatal del heroísmo, y no solo porque entre los empleados del Estado casi no se cuentan héroes, a no ser que sus dioses sean la mediocridad y la corrupción. Que no haya lugar a equívocos: nuestros héroes del deporte ya no representan al Estado, sino al pueblo que se labra un futuro con el sudor de su frente, muy a pesar del Leviatán enfermo.