El hombre moderno: entre la libertad y el estado

En este sentido, es interesante reflexionar que fueron las corrientes filosóficas y científicas occidentales (que desembocarían en el liberalismo moderno tal como hoy lo conocemos), aquellas que prometían un paraíso de libertad en el que la ciencia (la medicina, la ingeniería, la estadística) se encargaría de ir solucionando los problemas del mundo, las que fueron, en muchos sentidos, esclavizando al ser humano. Por ejemplo, la ciencia moderna, al mismo tiempo que eliminó pestes, fue la causante de nuevas enfermedades y, al mismo tiempo que posibilitó el entretenimiento de masas y nuevas formas de acceder a la cultura, fue deshumanizando al ser humano, pues lo fue aislando de la naturaleza y la contemplación de esta. La mercantilización del espacio y el tiempo (“time is money”), fenómeno que se vio fomentado por la ética capitalista protestante, hizo que el ser humano se afanara más por el trabajo que por su bienestar psicológico y espiritual y la progresiva tecnificación del conocimiento fue alejando cada vez más la posibilidad de una visión global (y sensible) del todo, la cual había sido el objeto del uomo universale del Renacimiento.

Con todo esto, no quiero satanizar, ni mucho menos, al liberalismo, doctrina de principios que creo que sigue siendo la menos mala o la que ha traído menos desdichas a la humanidad. Lo que me propongo más bien es ponerla bajo el tamiz de la crítica, para que quien lea esto no piense que el liberalismo —que, si es llevado a los extremos, es una religión laica— es la respuesta a todos y cada uno de los sufrimientos de la especie. Como vimos, los males psicológicos y espirituales que hoy padece no son paliados por aquel, sino más bien agravados.