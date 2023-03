El maltrato a los yuracaré moxeños

EL DEBER constató la tesis planteada en una visita a las comunidades del pueblo yuracaré moxeño, que vive aislado y con una infinidad de necesidades que no son atendidas por el Estado. Para empezar, solo para llegar hay que hacer una larga travesía, primero por tierra hasta Cochabamba y después en lancha hasta la zona habitada por unos 3.000 ciudadanos en 14 comunidades dispersas. Siendo un pueblo cruceño, no es accesible desde el mismo departamento de Santa Cruz.

Las lanchas son vitales para estas comunidades. Pero para subirse a estas se necesita combustible y, a falta de provisión en surtidores, los yuracaré moxeño deben recurrir al mercado negro y pagar hasta Bs 10 por cada litro que consumen. Por cierto, cada traslado demanda unos 30 litros que suman 300 bolivianos. Ante las emergencias, los que no cuentan con esos recursos deben resignarse a permanecer en el lugar, aún a costa de la vida de un paciente moribundo. Los servicios de salud no son adecuados. Solo hay una posta sanitaria en la población de Pallar y para las otras siete comunidades hay una brigada médica ambulante que va una vez por semana. No hace falta mucho esfuerzo para imaginar que hay gente que muere por falta de un pronto socorro especializado y que los otros viven la enfermedad como una pesadilla de necesidades.